Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği, ve Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup eden Abalı Denizlispor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Abalı Denizlispor uzun bir aranın ardından tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkayı başardı. Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup eden Denizlispor ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Yücel İldiz'in takımın başına geçmesiyle birlikte başka bir kimliğe bürünen Abalı Denizlispor oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla da büyük başarı gösterdi.

Gençlerbirliği geri döndü

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği 1 yıl aranın ardından tekrar Spor Toto Süper Lig'e geri döndü. 33. haftada Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkan Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 70 yaptı ve ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.