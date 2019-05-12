Yeni Malatyaspor BB Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 32. haftasında B.B Erzurumspor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek, ligi 5. sırada bitirmek adına büyük avantaj elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0'lık skorla sona eren karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor 50. dakikada Aleksic'in attığı golle BB Erzurumspor karşısında 1-0 öne geçti. Aleksic böylelikle ligdeki 10. golünü kaydetmiş oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 52. dakikada Sunu ile rakip fileleri havalandırırken yapılan VAR incelemesi sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti. EY Malatyaspor 62. dakikada Bifouma'nın attığı golle maçta skoru 2-0'a getirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 75. dakikada Rashad Muhammed'in attığı golle karşılaşmada farkı 1'e indirdi. EY Malatyaspor maçın son dakikalarında Ömer Şişmanoğlu ile BB Erzurumspor karşısında skoru 3-1 yaparken golün asistini Kamara yaptı ve karşılaşma 3-1'lik skorla sona erdi.

Ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrılırken BB Erzurumspor 32 puanda kaldı. EY Malatyaspor ise 47 puanla 5. sıraya yükseldi.