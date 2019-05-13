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Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 ölü

Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 ölü

İstanbul'da dün geçe meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerinde Dolmabahçe Tüneli'nde Beşiktaş istikametine giden motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, tünel olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından trafiğe açıldı.

Dolmabahçe Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, tünel içinde Beşiktaş istikametine giden Ümit Gençtürk'ün (34) kullandığı 34 BHJ 511 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, sürücü Gençtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gençtürk'ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan tünelin Beşiktaş istikameti, ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.

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