Somali'de Türk mühendise bombalı suikast

Somali'de görev yapan bir Türk mühendis Eş-Şebab terör örgütünün bombalı suikastı sonucu hayatını kaybetti. Hain saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da aracına bomba yerleştirilen bir Türk mühendis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkentte bir Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.