Fikret Orman yeniden Beşiktaş başkanı seçildi

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy sayımı tamamlandı. Başkan Fikret Orman, 4 bin 899 oyun 2921’ini alarak yeniden başkan seçildi. Başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 1617 oy aldı.

Beşiktaş’ta Fikret Orman 3 yıl daha göreve devam edecek. Siyah-beyazlı kulüpte gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy kullanan 4 bin 899 genel kurul üyesinin 2921’inin oyunu alan Orman, rakibi Hürser Tekinoktay’a karşı üstünlük kurarak yeniden başkan olarak seçildi. Hürser Tekinoktay ise 1617 oy almayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Fikret Orman 2’si olağanüstü olmak üzere üst üste 5. kez seçimden zaferle ayrılmayı başardı. Kullanılan 4 bin 899 oyun 361’i geçersiz ya da boş olarak kabul edilirken, geçerli oy sayısı ise 4 bin 538 oldu.

Fikret Orman'ın listesi

Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

Olağanüstü seçimle göreve gelmişti

Yıldırım Demirören’in ardından 2012 yılında düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da göreve gelen Fikret Orman, 1 yıl sonra 2013’te Serdal Adalı’yla girdiği yarıştan da zaferle çıkarak görevine devam etmişti. 2016’da yapılan seçimde ise Fikret Orman seçime tek aday olarak girdi. 2018 yılının eylül ayında yönetimi tazeleyeceğini açıklayarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Fikret Orman, bu seçime de tek aday olarak girmişti. 4 seçimi kazanarak başkanlık görevini yürüten Orman, Hürser Tekinoktay’la girdiği başkanlık yarışını da galip olarak tamamladı ve üst üste 5. kez seçimden zaferle ayrıldı. Fikret Orman, Beşiktaş Tüzüğü’ne göre son kez seçime girdi ve 3 yıl sonra yapılacak olan seçimlerde aday olmayacak.