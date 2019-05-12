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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı dalkavukluk yapmaz

İSTANBUL Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz? Sanatçı, sanatıyla konuşur, dalkavukluk yapmaz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı'nda konuştu. Erdoğan, "Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim için anneler, hayat boyu anılması gereken varlıklardır. Onun için bizim dinimizde cennet annelerin ayakları altındadır, babaların değil. Öpülesi ayaklarının altı annelerdir. Ben öptüm, siz de öpün. Vatanımızın bekası için, ciğerparelerini kara toprağa veren tüm fedakâr şehitlerimizin annelerine buradan bir kez daha ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum.

İstanbul'un ve 80 vilayetiyle tüm Türkiye'nin ihtiyacı darbe çığırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz'da olduğu gibi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin bizatihi kendisidir.

"Seçim yenileniyorsa demokrasi işliyor demektir"

Ana muhalefetin başındaki zat, nasıl tehditler sallıyor ortada. Anayasanın 138. maddesini ayaklar altına alıyor ama buna karşı hiçbir ses yok. İma dahi edemez, ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. Bunlar imayı bırakın tehdit ediyor. Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Halbuki bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir. Bu demokrasi nasipsizleri ne yaparsa yapsın umursamayacak ve sonuna kadar milli iradenin sandığın yanında yer almasını sürdüreceğiz.

"Milletim gereken dersi verecektir"

Kazanı kaynatıp darbe çağrısı yapanlar kimlerdir? Milletim gereken dersi bunlara 23 Haziran'da verecektir. Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklardan oy çalanlarla milletimin bir arada olacağına zerre kadar ihtimal veremiyorum.

Milli irade bizim her şeyimizdir, sonuna kadar savunacağız. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine kullanışlı ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz.

"Bunlara 'eyvallah' diyemeyiz"

Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, şimdi statların tribünlerine pankartlar asıp, FETÖ'nün uşaklarının sloganlarını yazıyorlar. Bu statları biz yaptık biz. Kapalı spor salonunda beyefendinin ifadelerini orada söylettiriyorlar. Bunlara 'eyvallah' diyemeyiz.

"Ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz?"

Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz?

Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.

"Siyaset meydanı er meydanıdır"

Taksim'de anırmaktan, koltuğunu bırakmaya kadar nice büyük laflar edenlerin hepsi de sözlerinin üzerine yattı. Bunların altından katıksız bir despotizm, bir medeniyet düşmanlığı çıkar. Siyaset meydanı er meydanıdır. Kendine güvenmeyenler Gezi'deki tencere tava çalma hadisesinde olduğu gibi kendileri çalar, oynar.

"Milletimizin hakemliğine gidecek olmaktan memnunuz"

23 Haziran'da bir kez daha milletimizin hakemliğine gidecek olmaktan memnunuz."

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