HABER /  EKONOMİ

ABD'de 3 Türk'e "Ellis Adası Şeref Madalyası"

ABD'de 3 Türk'e "Ellis Adası Şeref Madalyası"

ABD'nin en saygın ödüllerinden Ellis Adası (Ellis Island) Şeref Madalyası'na layık görülenler arasında bu yıl üç Türk de yer aldı.

ABD'nin dünya içecek devi Coca Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Türk Miras Vakfı (THO) Başkanı Ali Çınar ve İnternet Pazarlama Derneği Başkanı Sinan Kanatsız, 2019 yılı Ellis Adası Şeref Madalyası'na layık görüldü.

Şeref madalyasını alanlar arasında Mastercard Üst Yöneticisi Ajay Banha, IBM Üst Yöneticisi Virginia Rometty, Kongre üyelerinden Adam Schiff, eski Google Üst Yöneticisi Eric Schmidt, ünlü şarkıcı Paula Abdul, Dr. Sanjay Gupta, Nobel Ödüllü Dr. Torsten Wiesel ve birçok tanınmış Amerikalı bulunuyor.

34 yıldır verilen Ellis Adası ödüllerini alan Türkler arasında en genç şeref madalyası alan Türk Ali Çınar oldu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının Başkanı Çınar, Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin tanıtımı konusunda çalışmalar yapan bir isim olarak biliniyor.

Çınar, ödülle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalyaya layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, ABD'de bu yıl 3 Türk'ün bu ödülü almasının Türkiye için de bir başarı olduğunu ifade etti.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından resmi olarak tanınan Ellis Adası Şeref Madalyası ödülü, kendi etnik gruplarına, ülkelerine, ABD toplumuna ve dünyaya önemli katkılarda bulunan göçmen ABD vatandaşlarına veriliyor.

Ülkede 34 yıl içinde 7 ABD Başkanı, Rosa Parks, Muhammed Ali, senatörler ve Kongre üyeleri gibi ABD'nin tanınmış isimleri ödül aldı. Bu yıl ABD genelinde toplam 91 kişiye ödül verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beklenin oldu! Pakistan IMF ile anlaştı
Beklenin oldu! Pakistan IMF ile anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı dalkavukluk yapmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı dalkavukluk yapmaz
Somali'de Türk mühendise bombalı suikast
Somali'de Türk mühendise bombalı suikast
Fikret Orman yeniden Beşiktaş başkanı seçildi
Fikret Orman yeniden Beşiktaş başkanı seçildi
Şanlıurfa'da hastanın karnından 3 kiloluk kist çıktı
Şanlıurfa'da hastanın karnından 3 kiloluk kist çıktı
Hasan Kaçan ve Dursun Ali Erzincanlı #ÇünküÇaldılar dedi
Hasan Kaçan ve Dursun Ali Erzincanlı #ÇünküÇaldılar dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 ölü
Dolmabahçe Tüneli'nde kaza: 1 ölü
Denizli'de akılalmaz olay: Beni fuhuş yapmaya getirdi
Denizli'de akılalmaz olay: Beni fuhuş yapmaya getirdi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi
Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi
Hatay’da çizgili sırtlan familyası görüntülendi
Hatay’da çizgili sırtlan familyası görüntülendi
2019 ramazan kaç gün oruç tutulacak arefe günü ne zaman?
2019 ramazan kaç gün oruç tutulacak arefe günü ne zaman?
Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret
Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
Yorumlar 3 yorum