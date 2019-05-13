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Teröristle aynı masaya oturmadı: İftarı terk etti!

Teröristle aynı masaya oturmadı: İftarı terk etti!

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, katıldığı iftara FETÖ'cü hainlerin de davet edildiğini öğrenince programı terk etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Kırgızistan'da FETÖ'cü hainlerin ortak edildiği tezgahı bozdu.

Bişkek Müftülüğü tarafından iftar programına katılan Metin Kılıç, davete FETÖ'cü hain Orhan İnanda'nın katıldığını gördü. Kılıç bu durum üzerine, "Teröristlerle aynı masaya oturmam" diyerek, iftarı terk etti.

Sert tepki gösterdi

Metin Kılıç programı terk ederken, "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ'nün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı? Ya Türkiye'yi ya da terör örgütünü seçersiniz. Benim için müftülük bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile teröristi aynı yere koyuyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Ben şimdi Cumhurbaşkanına söyleyeceğim" dedi.

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