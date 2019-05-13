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İzmir ve Manisa depremlerle sarsıldı

İzmir ve Manisa depremlerle sarsıldı

İzmir ve Manisa'da ardı ardına depremler yaşandı. Kandilli Rasathanesi'ne göre ilk deprem İzmir Körfezi açıklarında meydana geldi. İkinci deprem ise Ege Denizi'nde kaydedilen depremden yaklaşık 1 saat sonra kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İzmir Körfez'de gece saat 00.30'da kaydedildi. Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen depremin şiddeti ise 1.4 olarak kaydedildi.

Bu depremden yaklaşık 1 saat sonra bu kez Manisa'nın Kırkağaç ilçesi sarsıldı. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.

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