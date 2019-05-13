İzmir ve Manisa depremlerle sarsıldı

İzmir ve Manisa'da ardı ardına depremler yaşandı. Kandilli Rasathanesi'ne göre ilk deprem İzmir Körfezi açıklarında meydana geldi. İkinci deprem ise Ege Denizi'nde kaydedilen depremden yaklaşık 1 saat sonra kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İzmir Körfez'de gece saat 00.30'da kaydedildi. Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen depremin şiddeti ise 1.4 olarak kaydedildi.

Bu depremden yaklaşık 1 saat sonra bu kez Manisa'nın Kırkağaç ilçesi sarsıldı. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.