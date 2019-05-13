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Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor

Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de bugün Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Geçen hafta derbide Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'u mağlup ederek azalan umutlarını son iki haftaya taşımaya çalışacak.

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Beşiktaş'ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens yarın kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Bu arada Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 

Alanyaspor ile 6. randevu
Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek. 

İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya'daki müsabaka 0-0 sona erdi. 

Beşiktaş'ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi. 

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