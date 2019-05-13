Berat Albayrak'tan çok kritik enflasyon çıkışı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz. İthalat ve ihracat arasında denge kuruluyor" açıklaması yaptı.

Berat Albayrak, "2018 Temmuz- Ağustos'ta yeni sistemle yeni ekonomik model lanse ettik. Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, mayısı takip eden süreçte enteresan döneme girdi Faizler her düştüğünde sıra dışı olaylar yaşandı" değerlendirmesi yaptı.

Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz. İthalat ve ihracat arasında denge kuruluyor.

Berat Albayrak'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon çok sert düşecek

Önümüzdeki üç beş ayda enflasyon çok sert şekilde aşağıya düşmeye devam edecek. Geçtiğimiz 4 ay zor bir 4 aydı, önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi kırılmalar olacak. Pozitif bir döneme giriyoruz. Ama içeride, dışarıda, sosyal medyada farklı medyada toplumsal birlik beraberliğe yönelik bir operasyon umudu kırmaya yönelik bir bombardıman var. Ben altını çiziyorum kese kağıdına vergi ona vergi buna vergi, bakanımız hemen yalanladı. Negatif bir bilgilendirme bombardımanı var. Mesainizin 24 saati bunların ortaya koyduğu bu algıyı silmeye yönelik olur.

"Vergi çalışması yapıyoruz"

Reel sektörün içinden geçtiği süreç zor bir süreçti, biz de elimizden geleni yaptık. Destekler, Eximbank… Yeni yönetim gerçekleşti, hazineden bakan yardımcılarımızdan bir tanesini verdik. Vergi konusunda dericilerden otomotivcilere kadar bu iletişimi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir vergi çalışması yapıyoruz. Reel sektörün daha rekabetçi olacağı, vergi altyapısında çalışmalarımız devam ediyor. Vergi konseyi ile bu çerçevede önemli adımlar atıyoruz, atacağız.

Trump Temmuz'da türkiye’ye gelebilir

Telefon görüşmesinde sıcak bir şekilde Avrupa turunun peşine ekleyebiliriz diye düşündük ama kısa olur dedik, Temmuz ayı görüşüldü. Tarih konusunda görüşmeler devam ediyor. Temmuzun gerçekleşme ihtimali yüksek. Türkiye’ye geleceğini ifade ediyordu, ancak şu an tarih konuşuluyor.

Destek paketi

İmalat ve ihracat sektörünü destekleyecek, Haziran gibi paket açıklayacağız. Çok önemli adımlar attık atıyoruz.

"1 milyarlık tasarruf sağlayacağız"

ATM’lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanımız olacak. Ortak ATM işletmeciliği ile 1 milyarlık tasarruf sağlayacağız. Finansman ve kredi kanallarının da üretim odaklı alanlara gelmesi anlamında esnaflarımız yüzde 4-5 kredilerle, 3-4 ay çok yoğun destek paketleriyle elimizden geleni ortaya koyduk. Teşvik ve desteklerin devam ettiği süreçten geçiyoruz.

"8 ay zor bir süreci geride bıraktı"

Demin de bahsettim, Türkiye tüm bu siyasi etkilerle 8 ay zor bir süreci geride bıraktı. Bugün ortaya koyulan tüm bu rakamlar, güven endeksi, sanayi verimlilik kapasite, son dönemde en iyi şekilde ilerlediği. İstihdam mart nisan istihdamına sosyal güvenlikte 520 bin giriş var, mayıs haziran daha da artacak.

Turizm'de tüm zamanların rekorunu kıracağız

Turizmde 50 milyon kişi sayısı 35 milyar ile tüm zamanların rekorunu kıracağız. Tüm uçaklarla yeni havalimanında full kapasiteye geçmesiyle bu anlamda da çok yoğun katkı ortaya koyacağımız bir süreç var. Bol döviz bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da rahat olması lazım. İletişim algı sosyal medyasıyla oluşturulmaya çalışan tüm bu negatif bu resmi ortaya koymamız lazım. Birileri algı oluşturmaya çalışıyor.