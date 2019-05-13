Cemaat zorlukla dışarı çıkardı! İmamın panik anları kamerada

KOCAELİ Karamürsel'de camideki kedi teravih namazı öncesi kuran okuyan imamın üstünden atladı. İmamı panikleten kediyi cemaat zorbela dışarı çıkardı.

Olay dün akşam saatlerinde Karamürsel Ereğli Merkez Camii'nde kılınan teravih namazı öncesi meydana geldi.

Kuran okunduğu esnada camiye girdi

Camide Ereğli Merkez Camii imam hatibi Fatih Mehmet Koca’nın Kuran-ı Kerim okuduğu esnada cami içine bir kedi girdi.

İmam panikledi

Bir süre cemaat arasında koşmaya başlayan kedi, minberin altından geçerek üstünden atladığı imamın panik yaşamasına neden oldu.

Cami içinde

Kedinin üstünden geçtikten sonra kısa süreli şaşkınlık yaşayan imam okumasına devam ederken, cami içinde koşan kedi ise cemaat tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Cami içerisinde yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.