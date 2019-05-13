HABER /  POLİTİKA

MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili çok konuşulacak "Cem Yılmaz" sözleri!

MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili çok konuşulacak "Cem Yılmaz" sözleri!

Tanrı dağlarında uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un emekli Kurmay Albay Ali Türkşen ile ilgili kullandığı ifadeler tartışma yarattı.

Twitter'da açıklama yapan Enginyurt "3 beğeni fazla alırım, 5 takipçim fazla olsun diye, Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı? Ali! hain ruhlu paylaşımın, Devlet Bey'e itibar kaybettirmez, lakin Cem’in şeyi sana yeni kimlik kazandırır" ifadelerini kullandı.

"Her şey güzel olacak" polemiği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul belediye seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştiren sanatçılara tepki göstermiş, "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" demişti. Ali Türkşen de, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Cem Yılmaz’ın da çok şeyindeydi..." şeklinde bir yanıt vermişti.

Enginyurt'tan tartışma yaratan tweet

MHP'li Enginyurt ise, Türkşen'in bu sözlerini hedef alarak, Bahçeli'ye sahip çıktı. Enginyurt, "Ali Türkşen, Şerefli Türk Ordusunun, Şeref’ini satılığa çıkarmış zavallısı. 3 beğeni fazla alırım, 5 takipçim fazla olsun diye, Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı? Ali! hain ruhlu paylaşımın, Devlet Bey'e itibar kaybettirmez, lakin Cem’in şeyi sana yeni kimlik kazandırır" dedi.

"Telefon kırıp, dağa taşa uluyan kişiymiş"

Ali Türkşen ise, MHP'li Enginyurt'un bu sözlerine çok sert bir yanıt verdi.

Enginyurt'u tanımadığını ifade eden Türkşen, "Yiğidim buradan boş sallama, yakın düşeriz bir gün laf çakmak nasıl olur kısa mesafeden gösteririm ben sana. Türk Ordusunun şerefini iki paralık edenlerle yan yana durmaya devam..." dedi. Türkşen, daha sonra takipçilerinden özür de dilerken, "Şahsı tanımam derken gerçekten şahsen tanımam. Hatırlatılınca hatırladım. Telefon kırıp, dağa taşa uluyan kişiymiş. Muhatap aldığım için takipçilerimden özür dilerim. Nadiren yaptığım için twitimi silmiyorum. Burada dursun. (Hay Allah, uluyan adamı muhatap aldık gece gece)" diye belirtti.

İşte o paylaşımlar:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeşil soğanın bilmediğiniz faydaları nelerdir?
Yeşil soğanın bilmediğiniz faydaları nelerdir?
Cemaat zorlukla dışarı çıkardı! İmamın panik anları kamerada
Cemaat zorlukla dışarı çıkardı! İmamın panik anları kamerada
Çorum'da korku dolu gece! Tam 8 ev birden kül oldu
Çorum'da korku dolu gece! Tam 8 ev birden kül oldu
Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! Halk sokağa döküldü
Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! Halk sokağa döküldü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Olağan şüpheli" tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Olağan şüpheli" tepkisi!
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Albayrak'tan çok kritik enflasyon çıkışı!
Berat Albayrak'tan çok kritik enflasyon çıkışı!
Akhisarspor'dan 7 yıl sonra veda
Akhisarspor'dan 7 yıl sonra veda
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Teröristle aynı masaya oturmadı: İftarı terk etti!
Teröristle aynı masaya oturmadı: İftarı terk etti!
Bingöl'deki operasyonda 2 asker yaralandı
Bingöl'deki operasyonda 2 asker yaralandı
2019 ramazan kaç gün oruç tutulacak arefe günü ne zaman?
2019 ramazan kaç gün oruç tutulacak arefe günü ne zaman?
İzmir ve Manisa depremlerle sarsıldı
İzmir ve Manisa depremlerle sarsıldı
20 Mayıs 2019 okullar tatil mi MEB açıklaması
20 Mayıs 2019 okullar tatil mi MEB açıklaması
Yorumlar 1 yorum