Yeşil soğanın bilmediğiniz faydaları nelerdir?

Yemeklerin yanında ikram edilen salatalara katılan, ayrı olarak da tüketilebilen yeşil soğanın nelere iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Yeşil soğan, kuru soğanın toprağın yüzeyine çıkardığı ve gelişimini tamamladığı besin olarak tanımlanır. Mutfakların vazgeçilmezi olan yeşil soğan hem çiğ hem pişirilmiş tüketilebilir.

Uzak Doğu'da alternatif tıpta kullanılan yeşil soğanın vücuttaki tüm iltihabı atma gibi güçlü bir özelliği vardır. Beyaz kısmından ucuna kadar tüketilebilen yeşil soğan yetişme şekli olarak topraktan toprağa değişmektedir. Asya ülkelerinde yetişen soğan pırasa gibi kalın ve geniş olurken ülkemizdeki yeşil soğanlar daha ince ve yumuşaktır. Zengin bir vitamin ve mineral değerlerine sahiptir. İçeriğinde A, C ve beta karoten yüksek miktarda barındırmaktadır.

Yeşil soğanın faydaları nelerdir?

- Kaynatılıp tüketildiğinde sindirim problemlerini azaltır. Ayrıca vücutta biriken toksinleri idrar yolu ile atar.

- İltihap birikimini önler. Özellikle ürik asit nedeniyle kas ve kemik aralarında biriken iltihaplı ödemi vücuttan kolayca atmaya yardımcı olur. Ödem oluşumunu önler.

- Vücudu temizlediğinden bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı sağlıklı hücre sayısını artırır.

- Balgam söktürücüdür. Boğazı temizlemede etkilidir. Ağır bir kokusu olmasına rağmen boğaz ve yemek borusuna kadar olan kısımdaki hücreleri yenilenmesini sağlar. Kanserli hücre oluşumuna zemin hazırlayacak ortamı engeller. Akciğerlerdeki iltihabı temizler. Astım krizlerine karşı doğal ilaçtır.

- İçerdiği A vitamini sayesinde göz için havuç kadar etkili besindir. Göz içerisindeki vitamin ve sıvı oranlarını dengeler.

- Kan pıhtılaşması damar tıkanıklığı ya da beyin kanaması gibi ciddi hastalıklara yol açar. Yeşil soğan içerdiği adenozin maddesi sayesinde kanın daha akışkan olmasını ve pıhtılaşmasını önler.

- Düşük kolesterol içerdiğinden uzmanların kalp hastaları için önerdiği bir besindir. Yapılan bazı araştırmalarda özellikle genç yaştaki kalp krizini engellediği ortaya çıkarılmıştır.

- Kandaki şeker seviyesini dengede tutar.

- Mide duvarını güçlendirerek hastalıkların yaşanmasını önler. Ancak mide hastalığı olanların fazla tüketilmesi önerilmez.