HABER /  POLİTİKA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Binali Yıldırım'dan EYT'liler için önemli açıklama

Binali Yıldırım'dan EYT'liler için önemli açıklama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Yıldırım emeklilikte yaşa takılanlar için ise "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" dedi.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmayarak fotoğraf çekildi.

"Biz herkesi seviyoruz"

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yıldırım, seçim koordinasyon merkezinin hazırladığı program için Eyüpsultan'da bulunduğunu söyledi.

Dün katıldığı opera gösteriminde "Her şey çok güzel olacak" sloganlarına gülümseyerek ve alkış yaparak karşılık verdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz." dedi.

Binali Yıldırım'dan EYT açıklaması

"Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor." yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan muhtarlık seçimleriyle ilgili flaş açıklama
Erdoğan'dan muhtarlık seçimleriyle ilgili flaş açıklama
Hamile kadını boğarak öldürüp bebeğini aldı
Hamile kadını boğarak öldürüp bebeğini aldı
Beyaz Saray açıkladı! İşte Trump'ın geliri
Beyaz Saray açıkladı! İşte Trump'ın geliri
Trump’tan garip çıkış: Kendinizi çok rahat sanmayın
Trump’tan garip çıkış: Kendinizi çok rahat sanmayın
Ataman: 'Euroleague'in en iyi takımını yendik'
Ataman: 'Euroleague'in en iyi takımını yendik'
Fenerbahçe kaybetti! Ali Koç'un yüzü yine gülmedi
Fenerbahçe kaybetti! Ali Koç'un yüzü yine gülmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Seçmen sorgulama artık e-devlette
Seçmen sorgulama artık e-devlette
Türkiye böyle rezalet görmedi! Eski rektör üniversite bastı
Türkiye böyle rezalet görmedi! Eski rektör üniversite bastı
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı
Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 92 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 92 (MAÇ SONUCU)
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Yorumlar 2 yorum