HABER /  DÜNYA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Beyaz Saray açıkladı! İşte Trump'ın geliri

Beyaz Saray açıkladı! İşte Trump'ın geliri

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında en az 434 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Beyaz Saray, Trump'ın 2018 yılına ait gelir beyanını kamuoyuna açıkladı ve ABDliderinin geçen yıl elde ettiği gelirin en az 434 milyon dolar olduğu belirlendi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı belgede Trump'ın Washington’daki "Trump International Hotel'den" 40,8 milyon dolar elde ettiği vurgulandı. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago Oteli'nin ise geçen yıl 22,7 milyon dolar gelir getirdiği belgedeki bilgiler arasında yer aldı.

Trump'ın gelirinin 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyon dolar düştüğü de dikkatlerden kaçmadı. Donald Trump, 2017 gelir beyanında 450 milyon dolar kazanç sağladığını beyan etmişti.

En az 315 milyon borç

Beyaz Saray’ın açıkladığı belgede dikkat çeken bir detay da Trump’ın borçları oldu. ABD Başkanı'nın en az 315 milyon dolar borcu olduğu tespit edilirken, 5 kalem borcun "50 milyon dolar ve üzeri" diye ifade edilmesi borcun gerçek toplamının hesaplanmasını imkansız kılıyor.

Trump’ın gelir beyanı, vergi iadesi beyanlarını vermemesi üzerine süren tartışmanın tekrar alevlendiği bir ortamda geldi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, ABD liderine cumaya kadar 6 yıllık vergi iadesi beyanlarını kongre ile paylaşması için süre vermişti.

Trump, göreve geldikten sonra başkanlık teamüllerine aykırı olarak özel sektördeki ticari menfaatlerinden el çekmemiş, ancak şirketlerinin yönetimini oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’a devretmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump’tan garip çıkış: Kendinizi çok rahat sanmayın
Trump’tan garip çıkış: Kendinizi çok rahat sanmayın
Ataman: 'Euroleague'in en iyi takımını yendik'
Ataman: 'Euroleague'in en iyi takımını yendik'
Fenerbahçe kaybetti! Ali Koç'un yüzü yine gülmedi
Fenerbahçe kaybetti! Ali Koç'un yüzü yine gülmedi
Seçmen sorgulama artık e-devlette
Seçmen sorgulama artık e-devlette
Türkiye böyle rezalet görmedi! Eski rektör üniversite bastı
Türkiye böyle rezalet görmedi! Eski rektör üniversite bastı
Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı
Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 92 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 92 (MAÇ SONUCU)
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
BDDK'dan çok önemli dolar mesajı
BDDK'dan çok önemli dolar mesajı
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı
Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Yorumlar