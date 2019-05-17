Ataman: 'Euroleague'in en iyi takımını yendik'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi eleyerek Euroleague'de finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu söyleyen Ataman, "Bu bizim oyunumuz. Tüm sezon boyunca bu oyunu oynadık. Barcelona'da da deplasmanda kazanmıştık, böyle oynadık. Bu oyunla, şu anda Euroleague'in en iyi takımını yenmeyi başardık. Umarım finalde de başaracağız. Finaldeyiz, işimiz bitmedi. Türkiye'ye bir sözümüz var. Finale hangi Türk takımı çıkarsa, inşallah o şampiyon olur demiştim. Biz çıktık, inşallah şampiyon olacağız.Türk basketbolu için gurur verici bir mücadele. 200'e yakın ülke iki Türk takımını yarı finalde izledi ve Anadolu Efes'in Golden State'vari basketbolunu seyrettiler." ifadelerini kullandı.

Larkin'in olağanüstü performansı için görüşleri sorulan deneyimli antrenör, "Çok iyi oynadı, sorumluluğu aldı guardlarımız. EuroLeague'in 2. döneminden itibaren Shane Larkin'in daha iyi oynadığını da söyleyebilirim" diye konuştu.