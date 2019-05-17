HABER /  GÜNCEL
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Ulusal Meclisinde kabul edilen ilkokul çocuklarına yönelik başörtüsü yasağının "ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneği" olduğu açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Ulusal Meclisinde çarşamba günü kabul edilen ilkokul çocuklarına yönelik başörtüsü yasağının, ülkedeki Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan "ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneği" olduğu ve tasvip edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesinin, özgürlükler alanında ülkenin kaygı verici uygulamalarının son örneği olduğu ifade edildi.

Koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edilen yasa tasarısında Yahudilerin kipası ve Sihlerin patkasının yasaktan muaf tutulduğuna dair bir maddenin yer almasının dikkat çekici olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu yasa, Avusturya’da Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneğidir." ifadelerine yer verildi.

Yasanın, kadın veya çocuk haklarının korunmasıyla yakından uzaktan ilişkisi olmadığı, din özgürlüğüne aykırı olduğu, çocukların eğitim özgürlüğüne de bir engel teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasanın kabul edilmesinin entegrasyon çabalarına da bir katkısı olmayacağı açıktır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının manevi ikliminde din özgürlüğüne yapılan bu müdahalenin hem Avusturya’da yaşayan Türk toplumu ve Müslümanları hem de ülkemiz dahil olmak üzere evrensel değerlere inananlar tarafından kabul ve tasvip edilmesi mümkün değildir. İslam ve yabancı düşmanlığının, Avusturya başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Türk toplumu için artık sistematik ve kurumsal bir hal alması düşündürücü ve kaygı vericidir. Avusturya makamlarının ayrımcı bir şekilde dini özgürlüklere müdahale yerine, İslam ve yabancı karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almalarında fayda olacağı düşünülmektedir."

Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı koalisyonu oluşturan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçti.

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar, başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır.” ifadesine yer verilen yasa metninde, yeni düzenlemeye aykırı davranan ailelerin 440 avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?
Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?
Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor
Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Ramazan etkinlikleri başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Ramazan etkinlikleri başladı
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
İftarda yediğiniz yemekleri sahurda kesinlikle tüketmeyin
İftarda yediğiniz yemekleri sahurda kesinlikle tüketmeyin
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Yorumlar 3 yorum