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Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor

Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100. yıldönümü münasebetiyle Samsun Valiliği'nce gönderilen davete bugün Samsun Valisi Osman Kaymak'ı arayarak katılacağını söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıldönümünde kentte resmi tören yapılacak. Siyasi parti liderlerine törenle ilgili davette bulunuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin törene katılacağı öğrenildi. Bahçeli Samsun Valisi Osman Kaymak'ı arayarak törene katılacağını bildirdi.

CHP

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi.

İyi parti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise törene katılmayacak. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı devlet töreni için kendilerine 3 gün önce valilikten davet gelmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği katılamayacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

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