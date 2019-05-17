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Trump’tan garip çıkış: Kendinizi çok rahat sanmayın

Trump’tan garip çıkış: Kendinizi çok rahat sanmayın

ABD Başkanı Donald Trump, dün açıkladığı yeni göçmen düzenlemesinin ardından sosyal medya Twitter hesabından göçmenlere yönelik, “Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin yeni göçmen kabul planıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Trump, “Yasadışı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm insanlar, daha sonraki bir tarihte, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından ve yasalar değiştikçe ülkemizden çıkarılacaktır. Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Sınır Devriyesi Güney Sınırımızda rekor sayıda insanı tutuyor. Birçoğu kötü olan bu insanlar tutuklandı ve evlerine gönderilecek. Güvenlik güçlerimizin kontrolünde serbest bıraktıklarımız kayıt altına alındı ve daha sonra evlerine gönderilecekler. Demokratlar, için iyi bir şans, ülkemize seçimden önce çok ihtiyaç duyulan bir göçmenlik yasası kazandıracak mı?” dedi.

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