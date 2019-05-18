Kocaeli'nde yürekleri ağza getiren anlar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikaya işçileri almaya giden Sabri Karabıyık yönetimindeki servis minibüsü, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, dere yatağına düştü.
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, korkulukları aşarak, dereye düştü. Minibüs, motor kısmının üzerinde dik dururken, sürücü, kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, dün öğleden sonra, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Fabrikaya işçileri almaya giden Sabri Karabıyık yönetimindeki 41 P 0040 plakalı servis minibüsü, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, dere yatağına düştü.
Motor kısmının üzerinde dik duran minibüsün sürücüsü Karabıyık, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Aracın bulunduğu yerden vinçle kaldırılması için çalışma başlatıldı.