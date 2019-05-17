HABER /  DÜNYA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur

BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur

BM'den yapılan açıklamada, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21. yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor." uyarısında bulundu. 

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar ve ülkedeki son gelişmelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Lowcock, son üç haftadır İdlib'e yönelik saldırıların ve artan gerginliğin son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti. 

Suriye'nin kuzeybatısında "gerginliğin azaltılması bölgesi"nde yaşayan 3 milyon kişiden 1,3 milyonunun daha önce de çatışmalardan kaçarak İdlib'e geldiğini söyleyen Lowcock, "İdlib'de büyük çaplı askeri bir saldırı 21. yüzyılın en büyük trajedisi olur. Tüm uyarılarımıza rağmen en büyük korkumuz gerçekleşiyor.'' dedi. 

Son üç haftada İdlib'e yönelik saldırılarda 160'a yakın kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 180 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Marklowcock, yerinden edilenlerin birçoğu kamplara yerleşse de 80 binden fazla kişinin gidecek hiçbir yerinin olmadığını ifade etti. 

Saldırılarda 17 okulun zarar gördüğünü, birçok okulun kapandığını ve 400 binden fazla öğrenicinin okula gidemediğini anlatan Lowcock, 28 Nisan'dan beri ise gerginliği azaltma bölgesinde hava saldırılarında 18 sağlık merkezinin hedef alındığını ve zarar gördüğünü, 49 hastanenin ise saldırı endişesiyle çalışmalarını askıya aldığını vurguladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme Mahkemeden flaş karar
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme Mahkemeden flaş karar
Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif
Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif
Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Ramazan etkinlikleri başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Ramazan etkinlikleri başladı
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
İftarda yediğiniz yemekleri sahurda kesinlikle tüketmeyin
İftarda yediğiniz yemekleri sahurda kesinlikle tüketmeyin
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ALES/1 sınav sonuç bilgisi
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ALES/1 sınav sonuç bilgisi
Yorumlar 2 yorum