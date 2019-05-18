Yengeç Burcu İş hayatı önemli Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

20-26 Mayıs haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.Kendinizi önemli işlerden çektiğiniz, parasal konularda bazı olayları gözlemleyeceğiniz, harekete geçmemeniz gereken bir dönem başlıyor.

İş hayatınız, hizmet ettiğiniz alanlar ve günlük hayatınızın ritmi bu hafta başında önem kazanıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Sağlığınızla ilgili konu ve olaylar da önemli olacak.

Günlük hayatınızın ritminde gevşek davranmak isteyebilirsiniz. Kendinizi dış ortamlara vurmak önem kazanacak. Salı günü Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek.

Kendinizi önemli işlerden çektiğiniz, parasal konularda bazı olayları gözlemleyeceğiniz, harekete geçmemeniz gereken bir dönem başlıyor. Bu dönemi bir plan yapma dönemi olarak kullanmayı unutmayın. Diğer taraftan arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz sizi bırakmayacak.

Perşembe ve cumartesi günü hayatınızla ilgili konularda üzerinizde biraz stres oluşabilir. İkili ilişkilerinizin, insanlarla aranıza koyduğunuz mesafenin bazı işlerinizde sizi zorladığını görebilirsiniz. Kafanıza takılan bir düşünce ya da konu varsa gücünüzü etkin bir şekilde kullanmak önemli olsun. Güzel bir hafta olsun.