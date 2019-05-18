HABER /  GÜNCEL
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Yengeç Burcu İş hayatı önemli Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

Yengeç Burcu İş hayatı önemli Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

20-26 Mayıs haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.Kendinizi önemli işlerden çektiğiniz, parasal konularda bazı olayları gözlemleyeceğiniz, harekete geçmemeniz gereken bir dönem başlıyor.

İş hayatınız, hizmet ettiğiniz alanlar ve günlük hayatınızın ritmi bu hafta başında önem kazanıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Sağlığınızla ilgili konu ve olaylar da önemli olacak.

Günlük hayatınızın ritminde gevşek davranmak isteyebilirsiniz. Kendinizi dış ortamlara vurmak önem kazanacak. Salı günü Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek.

Kendinizi önemli işlerden çektiğiniz, parasal konularda bazı olayları gözlemleyeceğiniz, harekete geçmemeniz gereken bir dönem başlıyor. Bu dönemi bir plan yapma dönemi olarak kullanmayı unutmayın. Diğer taraftan arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz sizi bırakmayacak.

Perşembe ve cumartesi günü hayatınızla ilgili konularda üzerinizde biraz stres oluşabilir. İkili ilişkilerinizin, insanlarla aranıza koyduğunuz mesafenin bazı işlerinizde sizi zorladığını görebilirsiniz. Kafanıza takılan bir düşünce ya da konu varsa gücünüzü etkin bir şekilde kullanmak önemli olsun. Güzel bir hafta olsun.

SON DAKİKA HABERLERİ
Anadolu Efes'in rakibi belli oldu
Anadolu Efes'in rakibi belli oldu
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
BDDK'dan çok önemli dolar mesajı
BDDK'dan çok önemli dolar mesajı
Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı
Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı
Kocaeli'nde yürekleri ağza getiren anlar
Kocaeli'nde yürekleri ağza getiren anlar
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Özel hayat ön planda İkizler Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019
Özel hayat ön planda İkizler Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019
Boğa Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Maddi konular aktif
Boğa Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Maddi konular aktif
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Düşünce ve fikirler önemli Koç Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019
Düşünce ve fikirler önemli Koç Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
Seçmen sorgulama artık e-devlette
Seçmen sorgulama artık e-devlette
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
Yorumlar