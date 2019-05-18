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Özel hayat ön planda İkizler Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

Özel hayat ön planda İkizler Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

20-26 Mayıs haftasında İkizler Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı. Özellikle pazartesi günü sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız plan ve programlar sizi çok mutlu edebilir.

İkili ilişkiler ve özel hayatınız ön planda olacak. Bu hafta sevdiğiniz insanın hayatına ya da hayatı paylaştığınız kim varsa onların fikirlerine ve düşüncelerine önem vereceksiniz.

Özellikle pazartesi günü sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız plan ve programlar sizi çok mutlu edebilir. Geçtiğimiz haftalarda başlattığınız bir işin sonuçlarını alabilirsiniz sevgili İkizler.

Geri planda olduğunuz için büyük girişimlerden ziyade tamamlanması gereken konular, plan yapmanız gereken alanlar üzerine yoğunlaşmanız sizin lehinize olacak. Salı günü itibariyle Güneş ve Merkür sizin burcunuza geçecek. Kendinizi güvende hissedeceğiniz ve ön plana çıkaracağınız bir dönem başlıyor. Fikir ve düşüncelerinizde çözmeniz gereken konular bu salı günü önemli olacak. Çarşamba günü itibariyle beklenmedik yerlerden göreceğiniz destekle parasal işlerde kolay çözümler üreteceksiniz. Cuma günü kendinizi çevrenizle girişeceğiniz birtakım işlerden şifalandırmak isteyebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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