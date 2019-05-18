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Boğa Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Maddi konular aktif

Boğa Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Maddi konular aktif

Maddi konulara odaklanmak isterken diğer tarafta oluşan sorumluluklarınız bazı konuları etraflıca düşünmeniz için yeniden karşınıza gelebilir. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı. 20-26 Mayıs haftasında Boğa burcunu neler bekliyor?

Ortak parasal konuların önem kazandığı, maddi konularda kendi gücünüzü ortaya koyduğunuz bir pazartesi olacak. Haftanızı alacak verecek dengesiyle başlatıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar.

Kendi hayatınız üzerinde yapmak istediklerinizin ön plana çıktığı aynı zamanda hayatınıza çekidüzen verdiğiniz ve ikili ilişkilerinize odaklandığınız bir dönem olacak. Salı günü Güneş ve Merkür kavuşmasını göreceğiz.

Maddi konular ve para alanlarınız aktif olacak. Yatırımlarınızla ilgili yönlendirmeniz gereken konu ve olaylar bu süreç içerisinde önem kazanıyor. Çarşamba günü yakın çevrenizle beraber girişimleriniz anlamında destekleneceksiniz.

Hayatınızdaki değişimler ve hızlı birtakım sürprizler girişimlerinizi hızlandırabilir. Maddi konulara odaklanmak isterken diğer tarafta oluşan sorumluluklarınız bazı konuları etraflıca düşünmeniz için yeniden karşınıza gelebilir. Negatif etkilerden uzak durup çözmeniz gereken bir konu varsa bunu çözmeden hareket etmeyin. Güzel bir hafta olsun.

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