Düşünce ve fikirler önemli Koç Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı. 20-29 Mayıs haftasında Boğa burcunu neler bekliyor? Sosyal çevre ortamlarınızda kendinizi göstereceğiniz ve kafanızda plan yaptığınız bir konunun sona ermesi ya da tamamlanması gereken bir hafta olacak.

Bu hafta düşünceleriniz, fikirleriniz önemli olacak ve bu pazartesi sosyal ortamlar ve değişik yerler, dış ortamlara bağlı konu ve olaylarla haftanızı başlatıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koç’lar.

Salı günü itibariyle Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçiyor. İletişim ayağınızın hızlandığı, fikir ve düşüncelerinizin ön plana çıktığı ve eğitimsel konuların üzerine düşeceğiniz ve yakın çevrenizle iletişiminizi hızlandıracağınız bir döngüye merhaba diyeceksiniz.

Meraklı yapınız bu dönemde ön plana çıkabilir. Sıkıntı ve sorunlarınız varsa doğru iletişimle üstesinden gelebilirsiniz. Çarşamba günü önemli girişimleriniz ve aile hayatınız için hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Sosyal çevre ortamlarınızda kendinizi göstereceğiniz ve kafanızda plan yaptığınız bir konunun sona ermesi ya da tamamlanması gereken bir hafta olacak. Bu haftayı etkin bir şekilde geçirmek adını perşembe ve cuma gününden faydanlanmayı unutmayın. Güzel bir hafta diliyorum.