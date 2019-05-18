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Sosyal ortamlar hareketli Aslan Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

Sosyal ortamlar hareketli Aslan Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019

20-26 Mayıs 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.Attığınız adımların karşılığını alacağınız bir döneme geçiyorsunuz sevgili Aslan’lar. Arkadaş çevreniz ve sosyal ortamlarınız hareketli olabilir.

Aşk hayatınızın ve özel ilişkilerinizin önem kazanacağı haftalardan bir tanesi olacak. Sanatsal faaliyetler, hareketli ve hızlı bir gün geçirmenize, pazartesi ve salı günü sabah saatlerine kadar hareketli bir gün içerisinde olmanıza neden olacak.

Salı günü Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek. Kariyerinize ve yapacaklarınıza önem verdiğiniz bir dönem olacak. Attığınız adımların karşılığını alacağınız bir döneme geçiyorsunuz sevgili Aslan’lar. Arkadaş çevreniz ve sosyal ortamlarınız hareketli olabilir.

İşten elde edilen gelirlerinizde bu dönemde birtakım sonuçlar elde edebilirsiniz. Kafanızda çözülmesi gereken bazı konular varsa salı günü çözüm üretmek için uygun bir gün olacak. Çarşamba günü geri planda durduğunuz işlerinizde harekete geçmek isteyecek ve enerjinizi kuvvetli hissedeceksiniz.

Perşembe ve cumartesi günleri önemli olacak. Sosyal çevrenize verdiğiniz bir söz ya da konuşma, arkadaşlarınızla konuştuğunun bir konunun nihai çözüme ulaşması kendinizi daha rahat ve iyi hissetmenize neden olacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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