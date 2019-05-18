HABER /  POLİTİKA
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Kalın’dan Kırım Tatarları paylaşımı

İhlas Haber Ajansı
Kalın’dan Kırım Tatarları paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını, sürgünlerinin 75. yılında andı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Sözcü Kalın, 18 Mayıs 1944’te sürgün edilen Kırım Tatarlarını, sürgünlerinin 75. yılında resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla andı.
 
Kalın, yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı, “18 Mayıs 1944’te sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarının ve hayatını kaybeden on binlerce kardeşimizin acısını unutmadık, unutmayacağız. Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye, her daim Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir” 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ndongala'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Ndongala'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Babel Fulham'dan resmen ayrıldı
Babel Fulham'dan resmen ayrıldı
UEFA'dan Türk takımlarına bir iyi bir de kötü haber
UEFA'dan Türk takımlarına bir iyi bir de kötü haber
Şanlıurfa’da teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu
Şanlıurfa’da teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu
Beşiktaş, Trabzon deplasmanında
Beşiktaş, Trabzon deplasmanında
Anadolu Efes'in rakibi belli oldu
Anadolu Efes'in rakibi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Sakaryaspor, Sarıyer'i gole boğdu
Sakaryaspor, Sarıyer'i gole boğdu
Başak Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Hafta ailevi konularla başlıyor
Başak Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Hafta ailevi konularla başlıyor
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
Sosyal ortamlar hareketli Aslan Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019
Sosyal ortamlar hareketli Aslan Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019
Akhisarspor dağılacak
Akhisarspor dağılacak
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Yengeç Burcu İş hayatı önemli Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019
Yengeç Burcu İş hayatı önemli Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Yorumlar