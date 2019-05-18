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Sakaryaspor, Sarıyer'i gole boğdu

Sakaryaspor, Sarıyer'i gole boğdu

TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Beyaz Grup’ta Sakaryaspor, sahasında Sarıyer'i 4-0 yendi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım, 51. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Oyunun ilerleyen bölümlerinde üstünlüğünü ele geçiren Sakaryaspor, 70. dakikada Berk İsmail Ünsal, 76. dakikada Oğuz Kocabal'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Konuk takımın etkili atakları olsa da ev sahibi takım, uzatmalarda Savaş Tağa'nın golüyle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Maçın ardından Sakaryasporlu oyuncular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Mayıs Salı günü İstanbul'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 16.00’da yapılacak.

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