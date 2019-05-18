Konya'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Suriyeli ve Iraklı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda, Türkiye’ye kaçak yollardan giren terör örgütü DEAŞ üyesi 9 kişiyi belirledi.

Ekipler, bu sabah kentin çeşitli adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, Suriyeli ve Iraklı DEAŞ üyeleri saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye’de, DEAŞ’ın birçok kolunda görev aldıkları tespit edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.