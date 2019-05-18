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Çorlu'da çocuklarını kaybeden aileye şok sözler: Gençsiniz bir daha yaparsınız

Çorlu'da çocuklarını kaybeden aileye şok sözler: Gençsiniz bir daha yaparsınız

Geçtiğimiz yıl Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü, 338 kişinin de yaralandığı tren kazasında yakınlarını kaybedenler Sirkeci Tren Garı'nda basın açıklaması yaptı. Anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, yetkililerin kendilerine "Daha gençsiniz, çocuk yaparsınız" dediğini ileri sürdü.

Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler Sirkeci Tren Garı'nda basın açıklaması yaptı. Anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, "Yetkililer geldi çocuğu kaybeden ailelere ne dedi biliyor musunuz? 'Daha gençsiniz çocuk yaparsınız.' Vicdanınız bu kadar mı?" diye konuştu. 

Hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel' in dedesi Mehmet Öz , "Olayın olduğu gece oradaydım. Çamurun üzerine mucur dökülerek yol yapılmaz. Siz torunlarınızı izlerken ben ağlıyorum. Benim bir tane torunum vardı o da toprağın altında. Adalet nerede adalet. "

Kaybettikleri yakınlarının fotoğrafının olduğu tişörtleri giyen aileler sırasıyla adalet arayışlarını dile getirdi.

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