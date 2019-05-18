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Erdoğan ile yaşlı teyze ne konuştu! Gülümseten diyalog ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Erdoğan ile yaşlı teyze ne konuştu! Gülümseten diyalog ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadınla sohbeti ettiği anların videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı bir kadınla sohbetinin videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da yolda makam aracını durdurarak yaşlı bir kadınla sohbet etti. 

"Herhalde karşıladığıma göre..."
Erdoğan, "Kime vereceksin oyunu?" sorusunu, "Allah bilir." diye yanıtlayan yaşlı kadına, "Haydaa, bak bak" karşılığını verdi. Yaşlı kadının, "Herhalde karşıladığıma göre..." sözleri üzerine gülüşmeler yaşandı. Erdoğan, sıcak sohbetin sonunda yaşlı kadının elini öptü. 

"Teyzem ser veriyor, sır vermiyor"
Altun, Erdoğan'ın yaşlı kadında sohbet ettiği anların görüntüsünü Twitter hesabından, "Teyzem ser veriyor, sır vermiyor." mesajıyla paylaştı.

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