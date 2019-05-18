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Fenerbahçe'ye Max Kruse'den iyi haber!

Fenerbahçe'ye Max Kruse'den iyi haber!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Alman golcü Max Kruse, kulübü Werder Bremen'le yollarını resmen ayırdı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Max Kruse, kulübü Werder Bremen'le yollarını resmen ayırdı. Sarı lacivertli takımın ilgi gösterdiği 31 yaşındaki forvet oyuncusunun Werder Bremen'le sözleşmesi sona ermişti.

Werder Bremen'den yapılan açıklamada Max Kruse ile yolların ayrıldığı duyurulurken, Alman yıldız da bu haberi doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıl boyunca bu kulüpte oynamaktan ve takıma kaptanlık yapmaktan büyük keyif aldım. Bremen'deki günlerim benim için her zaman harika bir anı olacak"

''Yeni bir meydan okumada karar kıldı''
Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann ise ayrılık kararının ardından, "Max ile devam etmek istediğimizi hep vurguladık ama o, yeni bir meydan okumada karar kıldı. Bu isteğine saygı duyuyoruz." dedi.

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