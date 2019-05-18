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Binali Yıldırım muhtarlara telefon numarasını verdi: Kaydedin ileride işinize yarayacak

Binali Yıldırım muhtarlara telefon numarasını verdi: Kaydedin ileride işinize yarayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin desteğiyle düzenlenen programda konuştu.

Yasakların, vesayetin hakim olduğu zamanlarda "Artık muhtar bile olamaz." manşetlerini atanların, ne dediklerini bilerek o manşetleri attığını söyleyen Yıldırım, "Vesayetçiler milleti vekil saymadılar. 'Sizin ihtiyaçlarınızı, idarenizi tanımıyoruz.' diyorlardı ama milletimiz iradesine sahip çıktı ve 'Muhtar olamaz.' dedikleri adam, Türkiye'nin lideri, cumhurbaşkanı oldu. Türkiye bizimle büyüdü, liderimizle büyüdü. Bu destanın mimarı İstanbul'dur, İstanbul'un muhtarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık olacağız

İstanbul'un şehirlerden bir şehir olmadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Biliyoruz ki her şey onun demesiyle olur. Biz insanlara düşen gayret etmek, emek sarf etmek ve ter dökmektir. İstanbul çatışma, ayrışma değil, huzur ve mutluluk istiyor. 'Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır.' diyen Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerini gerçekleştirmekten başka bir muradımız yok. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek."

Mega projelerin merkezi İstanbul

Mega projelerin merkezi İstanbul'da yapacak çok işimiz var diyen Yıldırım, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eser kazandırdık, dedi.

15 milyonun hayatını kolaylaştıracağız

Muhtarların düzenli olarak külliyede toplandığını, doğrudan muhtarların görüş ve isteklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini aktaran Yıldırım, "İşte demokrasinin güzelliği bu. İşte milletin sesine kulak vermenin adı bu. Sevgili muhtarlar, birlikte beraber yürüyerek, umudu büyüteceğiz, huzuru çoğaltacağız ve İstanbul'da yaşayan 15 milyon kardeşimizin hayatını kolaylaştıracağız. Kibirle, gururla, kin ve nefret diliyle siyasetten medet umanlardan olmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.

"Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız." diyerek muhtarlara seslenen Yıldırım, kendi telefon numarasını ekranda gösterdi.

 

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