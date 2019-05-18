Mansur Yavaş belediyenin kritik birimine gazeteci o ismi atadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin Basın Yayın Koordinatörü görevine, gazeteci Volkan Memduh Gültekin'i getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin Basın Yayın Koordinatörü görevine, gazeteci Volkan Memduh Gültekin'i getirdi.

Gültekin kimdir?

1986 doğumlu Siyaset Bilimci Gültekin'in internet gazeteciliği ve reklamcılık alanında şirketleri bulunuyor. Ankara'da uzun yıllardır yerel gazetecilik yapan Gültekin, 2009 yılından beri yanında bulunduğu Mansur Yavaş'ın son seçimlerde basın kampanyasının başındaki isim olarak görev almıştı.

Başarı ile sonuçlanan seçim kampanyasında Volkan Memduh Gültekin, Mansur Yavaş'ın yanında dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.