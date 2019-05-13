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Mansur Yavaş: Yetkimi gasp ettirmem size

Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş: Yetkimi gasp ettirmem size

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı'nda AK Parti’nin belediye şirketlerinin yönetim kurullarını atama dahil, kontrolünün belediye meclisine verilmesi için sunduğu önerge, Başkan Mansur Yavaş tarafından reddedilince tartışma çıktı.

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Başkan Mansur Yavaş başkanlığında 5'inci kez toplandı. Toplantı, 16 Nisan tarihli meclis toplantısının tutanak özetinin okunması ile başladı. Ardından tutanak oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra, gündem maddesi arasında yer alan sosyal denge tazminatı konusu görüşüldü. Meclis üyeleri tüm çalışanlara eşit olarak sosyal denge tazminatı verilmesi önergesini oy çokluğu ile kabul etti. Karar belediye çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı. 2014 yılına kadar verilmeyen sosyal denge tazminatının, 2014-2017 yılları arasında bazı aylar verildiği, 2017-2018'de ise yüzde 100 verilmediği öğrenildi.

Başkan Yavaş önergeyi kabul etmedi

AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, belediye şirketlerinin yönetim kurullarını atama dahil, kontrolünün belediye meclisine verilmesi için önerge sundu. Ancak Başkan Yavaş, sunulan önergeyi gündeme almayınca tartışma çıktı. Altunışık, önergenin gündeme alınmamasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, "5393 sayılı kanun gereğince bu önergeyi gündeme almama hakkınız yok. Bunu burada gündeme almanız gerekiyor, burası hangi kararı verirse ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Eğer kararı beğenmezseniz 7 gün içerisinde reddedebilirsiniz" dedi.

"Benim hukuki görüşümdür"

Mansur Yavaş ise, Altunışık'ın sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Belediye başkanı Anayasa gereğince yetkisini ortadan kaldıracak önergeleri kabul etmemelidir. Bu benim hukuki görüşümdür. Cumhuriyet Savcılığına şikayet ettiniz. Türkiye'de en çabuk Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edilen ve müfettiş getirilen belediye başkanı oldum." 

Yavaş, Cumhuriyet Başsavcılığının şikayet ile ilgili kararını okuduktan sonra önergenin gündeme alınmasını tekrar reddederek, "Ben bu önergeyi işleme almıyorum, siz isterseniz dava açacaksınız, ben kendi yetkimi gasp ettirmem size" diyerek oturumu kapattı.

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