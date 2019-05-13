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Antalya'da üvey kızına istismar iddiasına soruşturma

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da üvey kızına istismar iddiasına soruşturma

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde ortaokulda eğitim gören bir kız öğrenci, banyo yaptığı sırada üvey babasının fotoğraflarını çektiğini anlattığı mektubu öğretmenine verdi. Konu ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilirken, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki bir ortaokulda 8'inci sınıf öğrencisi Y.T., geçen 6 Mart'ta okul müdürüne giderek üvey babasının kendisini istismar ettiğini anlattı. Bir süre önce evde banyo yaptığı sırada üvey babasının banyonun açık yerinden fotoğraflarını çektiğini iddia eden Y.T., herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine bu kez 10 Nisan tarihinde öğretmenine durumu anlatmaya karar verdi. Yaşadıklarını anlatacağını ancak utandığını söyleyen Y.T., öğretmenin, "Yazılı şekilde anlat" demesi üzerine olayla ilgili bir mektup yazdı.

Mektubunda yaşadıklarının çok utanç verici olduğunu kaydeden Y.T., hala olayın etkisi altında olduğunu, psikolojisinin yerle bir olduğunu belirtti. 7'nci sınıftayken okula gitmek için hazırlandığı bir gün annesi ve ablasının serada çalışmaya gittiğini aktaran Y.T. mektubunda, "Ben ve babam evdeydik. Ben babama güvenerek duşa girdim. Zaten sonrası acı bir felaket" ifadelerine yer verdi. Üvey babasının banyonun üst kısmındaki boşluktan cep telefonuyla kendisinin fotoğraflarını çekmeye çalıştığını öne süren Y.T., durumu fark ettiğini ancak korkudan kimseye bir şey söyleyemediğini, ailesinin ve akrabalarının durumdan haberdar olmadığını ifade etti.

Mektubu okuyan öğretmeni, Y.T. ve rehber öğretmeniyle birlikte okul müdürüne gitti. Öğretmenleri öğrencinin verdiği beyanları esas alarak tutanak tuttu ve konuyu ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirdi. Yaşananların ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, idari soruşturmanın da yürütüldüğü belirtildi. Y.T.'nin halen üvey babası, annesi ve ablasıyla birlikte aynı evde yaşadığı kaydedildi.

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