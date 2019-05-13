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Fatih Portakal: Koyun muyuz biz

Fatih Portakal: Koyun muyuz biz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıları eleştirmesine, Fox Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'dan canlı yayında tepki geldi

İBB seçimlerinin YSK kararıyla iptal edilerek yenilenmesi kararının verilmesinin ardından bazı sanatçılar Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganına destek vermişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu duruma tepki vermişti.

Fox TV Ana haber spikeri Fatih Portakal da, Erdoğan’ın bu sözlerine canlı yayında tepki gösterdi. Portakal şöyle konuştu;

“Siz ülkenin sorunlarını çözmek için geldiniz. Siz sizi destekleyenlerin de, desteklemeyenlerin de sorunlarını çözeceksiniz. Çünkü siz Türkiye’nin hükümetisiniz. Yani sorunu çözdünüz diye insanlar size biat etmek zorundalar mı? Sizin düşündüğünüz istikamette mi düşünmek zorunda. Böyle bir şey olabilir mi? Biz koyun muyuz ya… Biz insanız, iz yurttaşız. Biz iyiyi kötüden, kötüyü iyiden ayırabilecek, o yorumu yapabilecek zekaya ve kültüre sahip insanlarız. Herkesin kendi bakış açısı var. Siz sadece ve sadece kendinize biat isteyen insanlar arıyorsunuz. Hayır. O yüzden siz anayasaya göre hareket etmek zorundasınız. Biz biat etmeyiz biz yurttaşız.”

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