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Dünyanın en iyi havalimanları arasına girdi!

Dünyanın en iyi havalimanları arasına girdi!

Dünyanın en iyi havalimanlarını belirlemek için yapılan ve 133 havalimanının dahil olduğu anket sonucunda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 10 üzerinden elde ettiği ortalama 7,93 puanla 29. sırada yer aldı

Havacılık internet sitesi "airhelp.com"un dünyanın en iyi havalimanlarını belirlemek için "küresel havaalanı sıralaması" başlığı altında gerçekleştirdiği anket sonucunda, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 29. en iyi havalimanı seçildi.

Airhelp.com'dan yapılan açıklamaya göre, AirHelp Score 2019 kapsamında 40'tan fazla ülkeden 40 binden fazla yolcunun katıldığı anket sonucunda dünyanın en iyi havalimanları belirlendi. 

Dünyada en iyi bilinen ve en çok kullanılan 133 havalimanının bulunduğu listede, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) 10 üzerinden 7,93 puan alarak 29. sırada yer aldı.

Ankette Sabiha Gökçen Havalimanına zamanında kalkış oranı için 7,8 puan, terminal içi servis kalitesine 8,3 ve yiyecek-içecek alanlarının kalitesi için de 8,1 puan verildi. 

Anket kapsamında Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı birinci, Tokyo Uluslararası Havalimanı ikinci, Yunanistan'daki Athens Uluslararası Havalimanı ise üçüncü oldu.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanının, listede dünyanın önde gelen bazı havalimanlarını da geride bıraktığı görüldü.

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