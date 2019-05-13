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Emin Çapa'dan "Seçmen kaydım silinmiş" iddiası! Siz de kontrol edin

Emin Çapa'dan "Seçmen kaydım silinmiş" iddiası! Siz de kontrol edin

Gazeteci Emin Çapa Twitter'dan eşinin ve kendisinin seçmen kaydının silindiğini açıkladı. Çapa'nın bu paylaşımı sonrasında herkes YSK seçmen kaydı sorgulama sisteminden durumuna bakmaya başladı.

YSK'nın İstanbul seçiminin tekrarlanması kararından sonra seçmen kütüklerini sorguluyor. Daha önce bir Ekşi Sözlük yazarının gündeme getirdiği seçmen kaydının silinmesi olayı bu kez de gazeteci Emin Çapa tarafından dile getirildi. 

Çapa'nın ilgili tweeti şöyle:

Twitter hesabından YSK seçmen kütüğündeki durumunun görselini paylaşan Emin Çapa 'İnanamayıp defalarca tekrar tekrar baktım. Kendi kendime, "aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar alamazsın" diye diye üstelik. Hepiniz seçmen sorgulamaya girin' dedi. 

YSK seçmen sorgulama sistemi
23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy verecek olan YSK seçmen kütüğünde yer alıyor. YSK'nın yurt içi seçmen sorgulama sistemine TC numaranızla girip siz de durumunuzu öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki görsele tıklayarak YSK seçmen sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. 
YSK seçmen sorgulama

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