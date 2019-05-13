İstanbul'da kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Akrep ve yılanların bulunduğu kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyorlar

20 Mayıs okullar tatil mi pazartesi liselere tatil mi oldu?

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman ATA AÖF sınav takvimi

Kan vermek ya da kan vermek orucu bozar mı Diyanet cevabı