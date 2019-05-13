HABER /  EMEKLİ

Emekli bayram ödemesi takvimi ilk ödeme ne zaman?

Emekli bayram ödemesi takvimi ilk ödeme ne zaman?

Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi. 2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Ramazan ayı başladı, emekliyi ise bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. Bu sene yani 2019 yılında üçüncü kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyeleri ödemesi 27 Mayıs'ta başlayacak. 

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK: Emeklilere 2018 yılı itibariyle Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL ikramiye ödenmesine başlanmıştı. 2019 yılın gelmesi ve ilk ikramiyenin yatacağı Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler “Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Ramazan Bayramı 2019 yılında 4, 5 ve 6 Haziran’da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü pazartesiye denk geliyor ve bankalar yarım gün çalışıyor. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geldiği için maaşların en geç 27 Mayıs’ı takip eden 5 günde yani 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs günlerinde ödenmesi bekleniyor.

2019 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR: Emekli Bayram ikramiyesi yukarıda da belirttiğimiz gibi 2018 yılında 1000 (bin) lira olarak belirlenmişti. Henüz rakamla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde bu yılda ikramiyenin bin (1000) TL olması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Akbaba ne zaman dönecek? Doktoru açıkladı
Emre Akbaba ne zaman dönecek? Doktoru açıkladı
Çapa'dan "Seçmen kaydım silinmiş" iddası! Siz kaydınızı kontrol ettiniz mi? işte detaylar...
Çapa'dan "Seçmen kaydım silinmiş" iddası! Siz kaydınızı kontrol ettiniz mi? işte detaylar...
İYİ Parti'den YSK'ye iki yeni başvuru daha
İYİ Parti'den YSK'ye iki yeni başvuru daha
ABD Başkanı Trump'tan tehdit: Çin ciddi zarar görecek
ABD Başkanı Trump'tan tehdit: Çin ciddi zarar görecek
Binali Yıldırım'ın "Çünkü çaldılar" sözüne CHP'den çok sert yanıt!
Binali Yıldırım'ın "Çünkü çaldılar" sözüne CHP'den çok sert yanıt!
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur görevden alındı
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Hedef "Yolda sıfır can kaybı"
Hedef "Yolda sıfır can kaybı"
Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek o gece neler oldu?
Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek o gece neler oldu?
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu
Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu
Serdar Peçen kimdir neden intihar etti oyuncu sevgilisi kim?
Serdar Peçen kimdir neden intihar etti oyuncu sevgilisi kim?
Oruçluyken idrar tahlili yaptırmak orucu bozar mı Diyanet
Oruçluyken idrar tahlili yaptırmak orucu bozar mı Diyanet
TMSF firari Cem Uzan'ın hisselerine 3. kez el koydu
TMSF firari Cem Uzan'ın hisselerine 3. kez el koydu
Serdar Peçen kaç yaşında neden intihar etti sevgilisi kimdir?
Serdar Peçen kaç yaşında neden intihar etti sevgilisi kimdir?
Yorumlar