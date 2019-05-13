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İYİ Parti'den YSK'ye iki yeni başvuru daha

İYİ Parti'den YSK'ye iki yeni başvuru daha

İYİ Parti Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK'ya başvuru yapacak.

YSK'nın İstanbul'un ilçeleriyle ilgili kararı beklenirken İYİ Parti iki yeni başvuru daha yapacak. 

İYİ Parti daha önceden sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmadıkları gerekçesiyle Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi için başvuru yapmıştı.

Bu kararın ardından 6 Mayıs'ta YSK, aynı gerekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini reddetmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, bu nedenle yeniden değerlendirme başvurusu yapacaklarını söyledi. 

CHP, İBB seçimlerinin iptal olmasına neden olan sandık kurulu başkanı ve üyelerinin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de görev yaptığını belirterek "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle başvuru yapmıştı.

İYİ Parti de aynı gerekçeyle 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesine yönelik talebini YSK'ya iletecek. 

Bu iki başvurunun bugün gündeme alınması ve gün içerisinde ya da en geç yarın karara bağlanması bekleniyor.

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