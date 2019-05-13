Konyaspor'dan 'Ağzını burnunu kırarım' sözlerine tepki

ATİKER Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Türk futbolunun günden güne eriyip bittiğini söylerken hakem Halis Özkahya'nın 'Senin ağzını burnunu kırarım' sözlerine ise tepki gösterdi.

ATİKER Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Türk futbolunun günden güne eriyip bittiğini söyledi.

Trabzonspor maçı sonrası yazılı açıklamada bulunan Hilmi Kulluk, "Futbol kamuoyu Trabzonspor ile oynadığımız iç saha maçının hakemi Halis Özkahya'nın verdiği kararları tartışıyor. Esasında tartışacak bir şey yok. Her şey ortada ve bu kararların tartışılacak bir yanı da yok. Ama illa bir şey tartışılacaksa verilen kararlardan çok hakemlerin sahadaki duruşları, tavırları göz önüne alınarak iyi olmayan niyetleri ve medya görevlimize sarf ettiği "Senin ağzını burnunu kırarım" şeklindeki tehdidi tartışılmalıdır. VAR sistemi yürürlüğe girince sevinmiştik. Anadolu takımlarının bundan böyle en azından alenen hakları yenmeyecek diye düşünmüştük. Ama maalesef üzülerek şahit olduk ki, hiç çekinmeden, bağlı oldukları kurumun yaptırımlarından, uyarılarından korkmadan, göz göre göre güçlülerden yana tavır almaya başladılar.'' dedi.

Kulluk, ''Bu sezon sadece Atiker Konyaspor değil, özellikle Erzurumspor, Sivasspor, Rizespor, Kayserispor gibi birçok Anadolu takımı yukarıda belirttiğimiz düşünce sistemi yüzünden önemli puan kayıpları yaşamıştır. Bu böyle devam edemez. Hakem kararları ortaya konan mücadelelerin önüne geçemez" dedi.

"Türk futbolu bitiyor"

Türk futbolunun da günden güne eriyip bittiğini ifade eden Hilmi Kulluk, "Bu sezon defalarca sonucu direkt etkileyecek ve lehimize olacak pozisyonlarda hakemlerin VAR'a gitmediklerini, gitmek istemediklerini, maç sonunda da VAR'a yoka saha kenarına gelip pozisyonları izleyenlerin teknik heyetimizin bu konudaki serzenişlerine 'Gitmek zorunda mıyım' şeklindeki cevaplarıyla karşılaştık. Evet saçma sapan pozisyonlar için saha kenarına gelenler, spor kamuoyunun vicdanını kanatmamak adına elbette VAR'a gitmek zorunda. Ve bugün, eşit şartlarda maçlar yönetilmediği için, düdüğü çalanın ve o düdüğü çalanı çağırmayanların hak/adalet duyguları üzülerek ifade etmeliyiz ki, spor kamuoyu nezdinde maalesef yerle bir olmuştur. VAR sistemiyle her şey düzelecek derken, bu sistemi yanlış kullanan ya da kullanamayanlar yüzünden Türk futbolu tam anlamıyla bir keşmekeş yaşamaktadır. Açık ve net bunun neden kaynaklandığını bir kez daha söylüyoruz. Eğer karar vericiler bu konuyu çözebilirlerse Türk futbolunun rahat bir nefes alacağına eminiz. Hakemler güçlü takımların aleyhlerine yaptıkları hatalar nedeniyle dinlendirilirken, Anadolu takımlarına yönelik skandal kararlarla maç yönetmeye devam etmektedirler. Bunun farkında olduklarından, İstanbul takımları ve onlara ilave birkaç ayrıcalıklı takımın maçlarında korkusuzca ve cesurca kararlara imza atabiliyorlar. Ama aynı cesareti diğer takımlara karşı gösteremiyorlar. Buna kalıcı bir önlem alınmazsa, hem Türk Futbolunun hem de bağlı bulundukları kurumun marka değerini bu arkadaşlar el birliğiyle aşağıya çekmeye devam edeceklerdir. Eriyoruz, bitiyoruz, Türk futbolunu öldürüyoruz, farkında değil misiniz?" diye konuştu.

"Yaptırım olacak mı?"

Hilmi Kulluk sözlerinin sonunda şunları söyledi: "Son olarak yaşananları bir tarafa bırakıyor ve tüm samimiyetimizle TFF'ye, PFDK'ya ve MHK'ya soruyoruz; Herhangi bir kulüp başkanı ya da yöneticisi karşılaşmanın hakemine "Senin ağzını burnunu kırarım" demiş olsaydı nasıl ceza verirdiniz? Bunu 15 kişinin içinde söyleyen hakeminiz Halis Özkahya için bir yaptırımınız olacak mı? Merakla bekliyoruz" dedi.