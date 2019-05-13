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Haciz işlemleri kolaylaştı

Haciz işlemleri kolaylaştı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İcra dairelerince kullanılan haciz ve ihtiyati haciz şerhlerinin konulmasına ve kaldırılmasına yönelik talepler UYAP-TAKBİS entegrasyonu ile kolaylaştı” dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı haciz işlemlerinin kolaylaştığını söyleyerek, “Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasındaki entegrasyon ile mahrumiyet ekleme ve kaldırma menüleri icra dairelerinin uygulama ekranlarında aktif hale geldi. Bu uygulama ile haciz işlemleri kolaylaştı” dedi.

“Entegrasyonlar önemli”

İşlemlerin hızlanmasının önemine de değinen Özelmacıklı ““Bu tür entegrasyonlar zaman kaybetmeden adaletin en doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Hem UYAP Bilişim Sistemi hem de TAKBİS ile iş süreçlerinin hızlandırılması, güvenilirliğinin arttırılması önemli. Artık sistem ile icra daireleri haciz ekleme ve kaldırılmasıyla ilgili işlemi kendisi yapacak ve bu TAKBİS üzerinden tapu siciline işlenmiş olacak” dedi.

“20 milyonu geçti”

UYAP verilerine göre icra dairelerindeki icra (esas) ve iflas dosya sayılarının 20 milyon 316 bin 427 olduğunu belirten Özelmacıklı “Geçen seneki rakamlara göre Tapu sicil müdürlüklerinde yılda 3 milyona yakın haciz işlemi yapılıyor. İşlemlerin elden takip edilememesi, postada yaşanan gecikmeler biz emlak işletmelerinin tapu işlem süreçlerini etkiliyordu. Yetki belgeli emlak işletmelerine de bu haciz kayıtların görüntülenmesi açılmalı, bizim tarafımızdan da takip edilebilmelidir”

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