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Sarımsak fiyatı herkesi şoke edecek! Taşköprü üretemedi fiyat fırladı

Sarımsak fiyatı herkesi şoke edecek! Taşköprü üretemedi fiyat fırladı

TÜRKİYE genelinde yükselen sebze fiyatlarında bu kez başı sarımsak çekecek, üreticiler, geçen yıl kilosu 1 TL'ye kadar düşen sarımsağı bu yıl 10 TL'den satmaya hazırlanıyor. 

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından patates, soğan, limon gibi bazı sebze ve meyvelerin fiyatlarında fahiş derecede artışlar yaşanmıştı. Patates ve soğan hasadının başlamasıyla fiyatların düşmesi sevincini yaşayan tüketiciye kötü haber sarımsaktan geldi.

Geçen yıl 1 liraydı
Geçen yıl tezgahlarda ve marketlerde bile kilosu 10 TL'ye ulaşmayan kuru sarımsak, bu yıl tarladan 10 TL'ye satılması hedefleniyor. Geçen kilosu 6 TL civarında olan kuru sarımsak, geçen yılki sezon sonunda ise kilosu 1 TL'ye kadar düşmüştü.

Bu yıl ise başlayan sarımsak hasatıyla birlikte üretici yeşil sarımsağın kilosu 4-5 TL'den satıyor. Kuru sarımsakta yeni hasat için yaklaşık bir ay daha tüketicinin beklemesi gerektiğini söyleyen üretici, kuru sarımsağın kilosunu ise 10 TL'den satmayı hedefliyor.

Tarladan 10 liraya çıkacak olan sarımsağın markete gelişi 20-30 lirayı bulacak. 

Sarımsak üretimi bu sene çok düştü
Yeni mahsul sarımsağın kilosunu 10 TL'den satmayı planladıklarını belirten Güneydoğu'daki üreticiler, bunun sebebinin ise diğer bölgelerde üretilen sarımsağın rekoltesinin düşük olmasını gösterdi. Gaziantep'in Araban ilçesinde 8 bin 500 dönüm arazide kuru sarımsak, bin 500 dönüm arazide ise yeşil sarımsak yetiştiren Ramazan Atmaca, rekolte düşüklüğüne de ülke genelinde etkili olan yağmurların yol açtığını savundu.

Geçen sene çok düşük satılan sarımsağın bu yılki fiyatlarından ise çok memnun olduklarını dile getiren üretici Ramazan Atmaca, şunları söyledi:
-"Verim çok güzel. Bu sene hasattan memnunuz. Üründen aldığımız dönüm başına ton çok iyi. Kalite de çok güzel, Fiyatlar bu miktarda kalırsa, çok güzel bir dönem geçireceğiz" .

Taşköprü sarımsak üretemedi

Kastamonu'nun dünyaca ünlü Taşköprü ilçesindeki sarımsak üreticilerinin aşı yağışlar nedeniyle sorunlar yaşadığını da belirten Ramazan Atmaca, Araban Ovası'nda ise tarlasına sarımsak eken çiftçilerin ürünün bu yıl para ettiğini kaydetti. Atmaca, "Bazı yerlerdeki sarımsak aşırı yağışlar nedeniyle olmadı. Bölgemizdeki hasat yüksek ama diğer bölgelerdeki hasat çok düşük. Bu sene bizim senemiz" şeklinde konuştu. 

Sarımsak üretiminde dalgalanma 
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban ovasındaki sarımsağın üretiminin 3 yıl içinde sürekli değiştiğini de belirterek, 2017 yılında 30 bin dönüme çıkan sarımsak ekili arazinin bu yıl 10 bin dönüme kadar düştüğünü kaydetti. Altun, "2017’de 30 bin dönüme yakın sarımsağımız vardı. 2018’de 20 bin dönümün üzerinde sarımsağımız vardı. Geçen sene düşük fiyatla satılınca, bu sene üretimi de düştü. Şu anda 10 bin dönümde ekili sarımsak var. Bu yıl ülke genelinde sarımsak rekoltesi düşük oldu. Bu da Araban ovasında sarımsak eken çiftçiye yaradı" diye konuştu. 

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