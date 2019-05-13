Tırnak nasıl kesilir işte yanlış tırnak kesiminin tehlikeleri

Tırnak batmasının tedavisinin batmanın şiddetine göre belirlendiğini söyleyen Dermatoloji Uz. Dr. Ayşenur Banu Çağlar, "Ağrı, kızarıklık ve iltihaplanmanın olduğu hafif ve orta şiddetteki batmalarda pansuman, antibiyotikli kremler ve antibiyotik haplar önerilmektedir" dedi.

Tırnağın dış köşelerinin tırnak yanındaki doku içine gömülmesi ile ortaya çıkan tırnak batması, genelde ayak başparmağında görülüyor. Tırnak batması ileri derecede olan hastalarda ayakkabı giymekte zorlanma, çorapların sık sık kirlenmesi, iltihap ve apse gibi sorunlar görülebiliyor.

Erken evrede kendiliğinden tedavi edilebilen hastalık, şiddetli ağrı ile kendini gösterdiğinde, mutlaka bir uzmana başvurulması önem kazanıyor. Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Ayşenur Banu Çağlar da tırnak batması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.



Dar uçlu ayakkabı giyilmesi...

Tırnak batmasının sıklıkla ayak başparmak tırnağında, tırnağın dış köşelerinin tırnak yanındaki yumuşak doku içerisine gömülmesi şekline ortaya çıktığını belirten Çağlar, "Ağrı kızarıklık, şişlik ve sonrasında iltihaplanma görülebilir. Ayak tırnaklarının çok kısa ve yuvarlanarak kesilmesi, dar uçlu ayakkabı giyilmesi, ayakta aşırı terlemenin varlığı, obezite ve ayak başparmak tırnağına alınan darbeler tırnak batmasını tetikleyebilir."

Tırnak batmasının tedavisi

"Tırnak batmasının tedavisi batmanın şiddetine göre belirlenir. Ağrı, kızarıklık ve iltihaplanmanın olduğu hafif ve orta şiddetteki batmalarda pansuman, antibiyotikli kremler ve antibiyotik haplar önerilmektedir. Tırnak ile tırnak yatağı arasında batmayı engelleyebilecek bariyerler de tedavi uygulamaları arasında yer alır. Bu bariyer yöntemler pamuk, diş ipi ya da tırnak teli olabilir. Ağrı kızarıklık ve iltihaplanmaya ek olarak batan tırnağın kenarında yumuşak doku büyümesinin meydana geldiği şiddetli durumlarında ise tırnak çekimi gerekebilir" ifadelerindi kullandı.

"Gerektiğinde tırnak çekimi uygulanır"

Tırnak çekimi sırasında aktif enfeksiyon olmaması gerektiğini ve bu nedenle antibiyotik kullanılabileceği durumlar olduğunu anımsatan Çağlar, "Çekim öncesinde lokal anestezi uygulanır. Böylece işlem sırasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Çekimde tüm tırnak plağının çekimi yerine batan kısımdaki tırnak plağı kısmi olarak çıkarılır."

"Batmanın tekrarlamaması amacıyla çekim uygulandıktan sonra batmanın olduğu tırnak kökünün tahrip edilmesi gerekir. Bu işlemin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi ile batan kısımdaki tırnak kökü çıkarılabilir. Uygun yöntemler ile çekim ve tırnak kök tahribatı yapıldığında çekim sonrasında batma büyük oranda tekrarlamamaktadır."

"Çekim sonrasında ödem ve ağrıyı azaltmak amacıyla 48 saat süreyle ayak yüksekte tutulmalı, ağrı olduğunda kanamayı artırma ihtimali olmayan ağrı kesiciler kullanılmalı, dar uçlu ayakkabılar giyilmemeli ve pansuman günlük olarak değiştirilmelidir. Kişi uzun süre ayakta kalmamak ve dar ayakkabı giymemek kaydıyla 2-3 gün sonra normal yaşantısına geri dönebilir" diye konuştu.