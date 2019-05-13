Dünya yazarı Aktaş'tan bomba "Merkez Bankası" iddiası: Dövizini sıfırladı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın sahibi olmadığı dövizleri sattığını öne sürerek MB'nin net rezervlerinin ekside olduğunu savundu.

Alaattin Aktaş, "Merkez Bankası'nın altın ve kamu mevduatı hariç net döviz rezervi 9 Mayıs'ta 10.5 milyar dolara indi. Yalnızca bir günde 1.5 milyar dolarlık azalma oldu. 8 Mayıs'ta 12 milyar dolar olan net döviz rezervinin bir gün sonra 9 Mayıs'ta 10.5 milyar dolara inmesine ne yol açtı?" diye sordu.

"Haftalık bazda 4.5 milyar dolar"

Aktaş "Reuters ‘Merkez Bankası kamu bankaları eliyle döviz satıyor' diye günlerdir yazıyor, kimsenin yalanladığını da görmedik. Satılan dövizin ilk gün 1 milyar dolar olduğu, daha sonra tutarın haftalık bazda 4.5 milyar doları bulduğu yazıldı" ifadelerini kullandı.

"Döviz satmak hem de döviz yokken!"

Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: Elinizde ‘sahibi olduğunuz' on milyarlarca dolarlık ‘net rezerv' olur satarsınız. Ya da çok eskide kalan Merkez Bankası'nın döviz müdahaleleri gibi bir operasyon yaparsınız. Hatırlayın Merkez Bankası bankalararası piyasaya satıcı olarak girdi mi, döviz talebi bir anda kırılırdı. Ama artık işleyiş bambaşka. Şimdi bir kere, güya dövizi Merkez Bankası değil, bazı kamu bankaları satıyor. Arka kapıdan dolanıyoruz.

"Çünkü Merkez Bankası dövizini sıfırladı"

İkincisi daha da tehlikeli bir duruma işaret ediyor. Satılan bu döviz artık Merkez Bankası'nın dövizi değil. Çünkü Merkez Bankası dövizini sıfırladı.