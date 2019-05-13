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Aydın’da FETÖ’nün hücre evine operasyon

Aydın’da FETÖ’nün hücre evine operasyon

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 şahıs saklandıkları hücre evinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Firari konumda bulunan örgüt mensuplarının gizlenme yeri olarak kullandıkları “gaybubet evi” olarak bilinen adreslerin tespiti ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, bir ikamette yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan, aranan Ş.Y, E.Y, C.Y. ve T.Y., isimli şahıslar örgütün hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, şüpheli şahısların kullandıkları sahte nüfus cüzdanları, iletişimlerini sağlamak amacı ile kullanmış oldukları dijital materyaller ve evrak dokümanları ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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