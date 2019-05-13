Cem Küçük köşesinde ünlü isimleri deşifre etti! Bedelini ödeyecekler

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü köşesinde ''Medya ve sanat dünyasında bedel ödeme kültürü oturacak’’ başlığıyla yayınlanan yazısında buldukları ilk fırsatta hükümeti eleştiren ve İmamoğlu’na destek veren ünlü isimlerin TRT, ATV, Kanal D gibi kanallarda iş yapmasını eleştirdi.

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrasında bir çok sanatçı Her Şey Güzel Olacak diyerek Ekrem İmamoğlu’na destek vermişti. Cem Küçük bazı isimleri köşesinde deşifre edip tepki gösterdi.

Yazısında bu ülkede bedel ödeme kültürünü kesinlikle oturtacağız. Gençlerimiz, kaypak tiplerin her şartta kazançlı çıktığını gördükçe mert ve yiğit olmaya değil düzenbaz ve madrabaz olmaya özeniyor diyen Küçük, ''Bedel ödemeden kastım da “hükûmet muhalifliği yapıp hükûmete yakın kanallarda iş yapmamaktır” dedi.

Yazarlar dünyası daha rezil durumda

Özellikle Türk medya ve sanat dünyasında tam anlamıyla madrabazlık ve sahtekârlık düzeninin geçerli olduğunu ve köşe yazarları dünyasının ise çok daha rezil durumda olduğunu belirten Küçük milletimizin bu yüzden medyadan ve köşe yazarlarından da tiksinir hâle geldiğini yazdı.

Bedeli neyse ödeyecek

Küçük; Her işi yapabilir ama o yaptığı işin bedeli neyse ödeyecek. Kazanacaksa kazanacak, kaybedecekse kaybedecek. Ama her şartta "dansözlük yöntemi"yle kazanmak diye bir rezalet artık bu topraklarda olmayacak’’ ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi geçen günlerde İmamoğlu’na destek veren ünlü isimlerin listesini yayınlamış, Ahmet Hakan, Hande Fırat gibi isimler ise buna tepki göstermişti.

Bir kısım sanatçı ve gazeteci dansözlük düzenine alıştı

Küçük Muhammet Safi’nin haklı olduğunu belirtip Ahmet Hakan, Fatih Altaylı ve Hande Fırat’ı eleştirdi. 23 Haziran sürecinin bu isimlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkardığını anlatan Küçük, bir kısım sanatçı ve gazetecinin "dansözlük düzeni"ne alıştığını ve hem Gezi kalkışmasını destekleyip hem iktidara yalakalık yapıldığını ve Gezi terörizmini destekleyenlerin gazete köşelerinde kurulmuş durumda olduğunu

Gazeteci ve köşe yazarlarının da listesi yapılmalı

Ya da TRT’de, ATV’de, Kanal D’de, Star’da, TV8’de programlar yapıp trilyonlar kazandığını belirtti. Bu haksızlığa ve adaletsizliğe millet isyan ediyor diyen Küçük Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’nin ünlü isimlere yaptığı bir listelemenin aynısının gazeteci ve köşe yazarlarına da yapılması gerektiğini vurguladı.

Hande Fırat ve Gülben Ergen aynı zihniyetteler

Küçük; ''Mesela şu an sahip olduğu tüm konum ve makama bu iktidar sayesinde sahip olan Hande Fırat’ın Başkan Erdoğan’a düşmanlık eden bu sanatçılara hem ekrandan hem köşesinden desteği kesinlikle utanç vericidir. Fırat açıkça Başkan Erdoğan’a yapılan ihanete kol kanat germiştir. Muhammet Safi’ye saldırması bu yüzdendir. Ben hep yazdım. Hande Fırat’ın zihniyet olarak Gülben Ergen’den bir zerre farkı yoktur. İktidar da bunu anlamak zorundadır. Gülben Ergen de biliyorsunuz TRT’den trilyonlar kazandı ve programının bitirildiği hafta AK Parti ve Başkanımız Erdoğan’a muhalefete başladı’’ ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman kendisine iş bulan Binali Yıldırım'ı anında sattı

Küçük’ün adını verdiği bir başka isim de Sevilay Yılman oldu. Yılman’ın 2015’te PKK terör örgütünün siyasi kolunu desteklediğini ve bu yüzden Sabah’tan kovulduğunu yazan Küçük, Yılman’ın Binali Yıldırım sayesinde iş bulduğunu ve köşesinde Binali Yıldırım’ı sattığını ve İmamoğlu’na destek verdiğini yazdı.

Bu isimleri görürseniz bana haber verin!

Bu 23 Haziran süreci arınmak ve temizlenmek için vesile olmalıdır diyen Küçük bu iktidarın nimetlerinden istifade edip zor gününde satan sözde sanatçıları bizim taraf ekranlarında gördüğünüz an lütfen bana haber verin diyerek okurlarına çağrı yaptı.

Bu kanallar Erdoğan'a ihanet edemez

TRT, ATV, Kanal D, Star, TV8-8.5 gibi kanalların yerli ve millî kanallar olduğunu belirten Küçük ''bu kanallar Türk devletine ve Başkan Erdoğan’a ihanet etmezler. Bu sözde sanatçılar artık buralarda iş yapamaz’’ dedi.

Acun Ilıcalı'ya bu isimleri temizle çağrısı

Erdoğan’a düşmanlık yapan Eser Yenenler’in Acun’un TV8’ine yine çıktığını okurların kendisine haber verdiğini söyleyen Küçük, Acun Ilıcalı ve Esat Yontuç’un 2019-20 sezonunda tüm bu isimleri temizlemesi gerektiğini söyledi.

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